台灣民眾黨今正式向內政部申請成立，黨主席、台北市長柯文哲被問到如何布局2020立委選舉，他僅說政黨倉促成立，今天只是開始，未來到大選之前再一樣樣處理；至於若鴻海前董事長郭台銘若最後不選總統，柯文哲會不會自己承擔大任投入選戰？柯則說，不用回答假設性題目。

柯文哲表示，其實今天只是籌備會，真正還是要等內政部發核可函才能正式收黨員、政治獻金帳戶，原本一開始只是走法律程序，沒打算驚動大家或邀請很多人，但謝謝大家今天熱情參與，還是走完法律程序，拿到核准函後再來招募。

面對外界對於台灣民眾黨的黨名有不同意見，柯文哲強調，民主社會不會100％意見相同，一定有雜音，但他至少現在是相信小英總統說不會阻擋，所以等一下會議結束，整理一下資料，就去申請；他也稱，比起「台民黨」，「民眾黨」是比較適合的縮寫。

至於要在明年立委選戰如何提名？柯文哲說，今天倉促成立，到大選之前要一樣樣處理，所以今天只是開始，為了今天大家已經累慘了，所以先休息，明天再開始；總統大選部分，今郭台銘、前立法院長王金平都有送花籃，柯文哲稱，這就是禮尚往來很正常，政治上朋友要多敵人要少，不必因此去太多給它（送花籃一事）太多意義。

媒體追問，如果郭台銘不選總統，柯文哲會不會承擔大任？柯說，不用回答假設性題目，但外科醫生就是做最好的準備。

由於柯文哲在演講中表示，台灣目前小黨常常淪為藍綠兩黨側翼，柯文哲最後被問到如何爭取民眾黨生存空間？他表示，現在憲法就是單一選區兩票制，在既有規則上還是要遵守規則，但看看如何突破，還沒修改憲法前都要尊重，其餘有本事、有辦法修改時再講吧！

(中時 )