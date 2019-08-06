台灣民眾黨創黨大會於柯p生日（8/6）舉行，台北市長柯文哲熱鬧入場，柯粉高呼「最好的選擇，柯文哲」，「學姐」黃瀞瑩托腮靜靜地看著「阿北」柯文哲入場。

黃瀞瑩表示自己將會加入台民黨，但對於不分區立委則沒有多作表示。

台灣民眾黨今日正式創黨，現場500個座位均坐滿，人氣十足。

(中時電子報)

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