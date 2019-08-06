YONEX 2019中華台北羽球公開賽9月3日到8日於台北小巨蛋進行，比賽屬於世界羽聯BWF超級300系列賽事，地主由男單一哥周天成領軍，加上「羽球王子」王子維、男雙李洋/王齊麟、廖敏竣/蘇敬恆、盧敬堯/楊博涵等，迎接來自印度、馬來西亞、韓國等好手。

中華台北羽球公開賽是台灣最高等級羽球賽事，每年都吸引眾多球迷進場觀賽，總獎金50萬美元是同層級比賽中最高的，實力出眾的外籍大軍壓境，包括馬來西亞知名混雙組合陳炳順/吳柳螢、去年台北公開賽男單冠軍李梓嘉、印度前世界球后賽娜（Saina Nehwal）、以及今年讓日本女雙吃足苦頭的韓國女雙組合金昭映/孔熙容等好手，要讓台灣球迷不用出國就能在現場欣賞一流選手的球技。

能在自家主場出賽，對台灣選手是很大的動力，周天成表示，能夠為台灣而打，會盡力好好表現，讓大家看到他奮戰不懈的態度；之前受腰傷所苦的王子維，目前身體狀況ok，他認為要完成比賽不是問題。

今年成軍、已經爬上世界第12名，上周確定可以參加世錦賽的李洋/王齊麟，今年下半年賽事很密集，兩人都做好準備，全力以赴面對每一個挑戰。

本屆中華台北羽球公開賽前三天賽程開放免費進場，9月6日到8日3天需購票進場，3天票價分別是300元、600元、800元，7月20日起就能透過拓元售票系統、全網售票系統與全家便利商店購買。

未能到現場的球迷，中華電信MOD、Hami Video提供6天全程轉播，9月5日到8日Yahoo奇摩運動也會提供網路轉播，民視也提供最後2天四強賽及冠軍賽的轉播服務，讓球迷不管是用手機、電視或電腦，都能觀看比賽、為台灣選手加油。

(中時電子報)