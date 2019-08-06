父親節到了，對金門兩棲偵察營的周華強士官長來說，這些年來歷經一段中風復健歷程，落下男兒淚，遺憾、感慨、憤怒的負向循環，但他始終不忘蛙兵信條「絕對服從、堅持到底」，終於戰勝病魔，重返海龍蛙兵行列，更是一肩扛起家庭，成為5名子女心目中「地表最強老爸」。

周華強士官長，在19年從軍經歷，經過無數淬鍊，是少數擁有特種地形傘訓的「三棲」蛙人。但是從未懼怕過任何驚滔駭浪、身經百戰的他，卻曾面對病魔的考驗，就在人生巔峰之際，去年一場大病遭遇「中風」變故，加上始終放不下的家庭及部隊，讓他不禁落下男兒淚，遺憾、感慨、憤怒的負向循環，鋪天蓋地侵襲而來。

身為蛙兵吃苦當吃補的周華強，一句「絕對不能倒下！」成為他最大的動力，他說，去年7月當病魔來臨時，身體與意念彷彿成為絕緣體，就算信念堅定用盡全力，仍無法控制身體。在妻子、小孩與同袍的鼓勵下，老蛙兵的超強意志力，驅使他踏上復健治療，即便機率不大，始終向醫師說「再給我一點時間！」

金門料羅沙灘是海龍蛙兵的戰場，周華強戰勝病魔，重返沙場帶著小孩倘佯在藍天海水間。（青年日報提供）

在家庭與部隊同袍的支持與鼓勵下，經歷半年反覆復健，原本右半邊毫無知覺，逐漸恢復能簡單進行體能訓練。周華強說，「看似簡單的每一個動作，都是復健步步踏實的累積，靠自己意志擁抱家人的當下，原來是這麼幸福的事情。」

「爸爸回來了！」每當周華強回到溫暖的家，門鈴一響啟動孩子們的活力開關，門都還來不及闔上，這群小小蛙兵就爭先恐後，簇擁迴繞著他們心目中的大英雄。

「一日海龍、終身海龍」在「小小蛙兵」孩子的心目中，周華強是一位遠比漫威英雄更強的蛙人爸爸。每到金門夏季，海灘就是家庭日的最好去處，他總是帶著妻子與孩子們，在料羅海灘上恣意享受海浪拍打的清涼。

「絕對不能倒下」周華強士官長重返海龍，帶著子女在沙灘上行禮感謝所有幫助他的人。（青年日報提供）

(中時電子報)