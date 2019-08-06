徐璐、張銘恩公開戀情。（圖／翻攝自徐璐LULU微博）

24歲大陸女星徐璐過去在《後宮甄嬛傳》中飾演主角孫儷的妹妹甄玉嬈，今年初起她常被拍到和同歲、演出《老九門》、《愛上北斗星男友》的男星張銘恩約會，張銘恩最近在大S主持的節目中也低調承認「戀愛中」，今(6日)中午徐璐和張銘恩發出了一段兩人約會的影片，放閃說：「Vlog是你的，你是我的」，首度承認戀情。

除了《甄嬛傳》外，徐璐過去曾參加戀愛實境秀《我們相愛吧》第1季，和喬任梁組成慌張CP，最近則在《長安十二時辰》演出嚴羽幻一角，她因演出《愛上北斗星男友》和男主角張銘恩傳出假戲真做，今年2月、5月、6月都有民眾目擊兩人約會，但雙方未證實。

上月張銘恩參加《戀夢空間2》，被大S問現在是在戀愛中還是空窗期？張銘恩先稱自己確實經驗比較豐富，大S追問：「沒回答我的問題」，張銘恩才害羞說：「戀愛中」，外界認為算是間接認了和徐璐交往中，今徐璐和張銘恩用影片官宣戀情，網友也說：「終於等到公佈啦恭喜恭喜」、「終於公開了這個不是秘密的秘密」、「恭喜，璐璐要開開心心的」。

(中時電子報)