光田綜合醫院眼科蔡明輝醫師替民眾檢查眼睛。（陳淑娥攝）

生活中傷害眼睛的光源不少，太陽光最容易被忽略！光田綜合醫院眼科醫師蔡明輝表示，紫外線傷害恐致白內障、黃斑部及視網膜病變，而3C產品的螢幕藍光也不容小覷，民眾可透過戴太陽眼鏡、減少3C產品使用時間、補充維生素A、C、葉黃素、花青素、蝦紅素等營養，以達到護眼功效。

蔡明輝指出，太陽光照射到視網膜上的紫外線輻射能量，不僅會灼傷眼睛，還可能造成一系列的眼部病變，不過民眾不太可能直視太陽，卻會忽視太陽折射光，一樣傷害力強大。

像民眾到海灘戲水，一整天下來眼睛因海面折射陽光感到不適，很可能就是眼睛被陽光灼傷，如果經休息睡覺後無改善，甚至有視力模糊、畏光等症狀，恐已對水晶體造成傷害，就應盡快就醫，嚴重者須透過手術治療。

蔡明輝提醒，最容易被民眾忽略、造成傷害的就是太陽光，紫外線對眼睛的傷害很可能出現白內障、黃斑部病變、視網膜病變等，艷陽天外出時最好配戴合乎規格、可有效阻擋UV的太陽眼鏡，同時盡量避免在強烈陽光下活動或工作。

另一方面，3C產品的螢幕藍光是主要傷害眼睛的光源，藍光因波長短，比其它光源能量高，眼睛需費力聚焦，使得眼部周圍的肌肉僵硬，易造成眼部疲勞；長時間緊盯看 3C商品，讓眼睛有更高風險的病變可能。

生活中也有會傷眼的炫光，例如光滑物體表面的反射刺眼的強光，或強烈的光源如閃光燈；久盯紅外光則可能造成眼睛發炎不適；雷射光可以治療眼睛，但使用錯誤則有失明危險。

蔡明輝指出，好的護眼方式包含增加戶外活動時間；閱讀、寫字及使用3C產品時，保持40公分以上的距離，且使用30分鐘後，強制休息15分鐘；留意環境亮度，使用檯燈勿太昏暗或過亮或直射，也避免在大太陽下閱讀；定期接受視力檢查；均衡飲食。

(中時 )