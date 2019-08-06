根據最新研究發現，影響少子化因素不只包含經濟條件，家庭價值觀也是關鍵，並且維繫情感更仰賴溝通，因此民眾報名婚友社，除了在於尋找婚戀對象，更期盼透過專業紅娘協助說媒，突破重重困難而能讓愛情修成正果，有婚友社紅娘因此呼籲，政府應讓紅娘公職化，讓媒人工作更具專業性、公正性。

台北市家庭教育中心、世新大學愛情教育與研究中心於5月24日至6月24日發放問卷，針對我國成年人婚育概況在網路進行隨機抽樣調查，有效樣本數558份，受訪者涵蓋20歲至69歲。調查結果，受訪者認為結婚與否關鍵因素最重要前3名，分別為婚姻與家庭的意義與價值（27.4％）、理想對象難尋（22.4％）、收入和房租等經濟因素（17.6％）；生兒育女與否關鍵因素最重要前3名，則為經濟因素（29.4％）、養兒育女的意義或價值（24.2％）、喜歡小孩程度（11.5％）。

新戀速配社紅娘林美娟從事媒人工作長達15年，發現國人晚婚其中一項原因，在於家長意見，「很多人沒結婚，問題在媽媽不要，所以我不娶，或是要訂婚了，但雙方家庭條件談不攏」，因此紅娘除了要幫忙找婚戀對象，還需要協助親子溝通。

林美娟說，現在雖然社會面臨少子化問題，國人普遍晚婚，但婚友社經營還是不錯，肯定有市場，不過婚友工作畢竟是商場，需要廣告、房租等支出，生意都來自於會員入會，而這項工作也需要高度的溝通專業，因此希望政府有感，能多給予協助，讓婚友社經營趨向公務人員化。

林美娟也提到，愛情經營大不易，但感情問題大多出在沒有靜下心來溝通，做一個優質紅娘，必須花很多時間與會員溝通，「愛情無形無色無味，但真的存在」，以台語俚語來說：「觀念通，才能滿面春風」，這也是媒人的專業。

(旺報 )