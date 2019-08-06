馮惠宜／台中報導

騎乘機車安全帽要戴好，台中市仍偶有機車騎士及乘客未依規定配戴(如未扣緊)或未戴合格安全帽，甚至貪一時方便，戴工程帽、斗笠等情形，甚至發生嚴重傷亡，台中市警局統計另機車騎士雖有戴安全帽，但因未緊戴或其他因素，導致頭部受傷計167人。

台中市108年上半年騎乘機車未戴安全帽造成3人死亡、64人受傷，較107年同期，死亡增加2人、受傷減少8人；另機車騎士雖有戴安全帽，但因未緊戴或其他因素，導致頭部受傷計167人，比107年同期減少40人。

雖相關傷亡人數均有下降，但未依規定配戴安全帽，發生交通事故所造成的傷害仍不容輕忽，中市警局也將依道路交通管理處罰條例第31條第6項「機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新台幣500元罰鍰」規定，針對未戴或未依規定配戴安全帽持續落實執法。

交通大隊大隊長林沐弘表示，今年到現在台中市發生數件因安全帽鬆脫，駕駛人頭部重創，傷重不治的事故，因此也呼籲騎乘機車應緊戴安全帽，安全帽扣帶位置最好的位置在下巴和喉嚨間，並留1-2指寬，騎乘時如有安全帽掀蓋，應將其放下。另在選擇安全帽時，應有經濟部標準檢驗局檢驗合格之檢驗標識，並建議2-3年就應汰換安全帽，才能在發生交通事故時發揮最大的保護效果。

(中時 )