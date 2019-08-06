美國兩座城市週末接連發生大規模槍擊案，第一宗槍擊案發生在德州的艾爾帕索（El Paso），槍手在當地的沃爾瑪商場開火，導致22人死亡、24人受傷。第二宗槍擊案則發生在俄亥俄州代頓（Dayton）的造成9人身亡、27人受傷，總共奪走31條人命。而專家認為，其中罪魁禍首就是美國人民取得槍枝太容易。

今年以來，美國已經發生255起大規模槍擊案，川普（Donald Trump）稱凶手患有「非常、非常嚴重的精神疾病」「是精神疾病和恨意（促使凶手）扣下扳機，不是槍枝本身，」美國總統川普說，這類槍擊案與暴力電玩與精神疾病脫不了干係，然而專家認為，這些因素無法解釋所有的暴力事件。

外媒表示，並非所有大規模槍擊案都與心理健康問題、接觸暴力電玩或政治恩怨有關，但有一個共通點，就是槍枝取得容易。根據「小型武器調查」（Small Arms Survey)，2017年估計全球平民擁有大約8.57億支槍支。美國平民擁有46％或約3.93億支槍支。平均每100人就擁有120.5支，占比全球最高。排名第二的國家是葉門，每100名平民才有52.8支槍支。

(中時電子報)