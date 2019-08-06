1名婦人與台鐵台北火車站站務員起爭執，一氣之下竟將滑輪椅丟在鐵軌上，這一丟，讓她惹上被最輕判刑3年的「以他法致生火車往來之危險」的公共危險罪。案經台北地方法院審理，婦人認罪，合議庭考量她有身心障礙證明，引刑法59條減刑，輕判她有期徒刑2年。

婦人因情緒失控，2018年8月30日清晨與北車站務員發生爭執，在台鐵台北車站第4月台A側15車乘車處，搬取月台上的滑輪椅丟在鐵軌上，當時因4128車次區間車將靠站，於是緊急煞車，並通報站務員排除障礙，造成列車停留現場1分鐘，婦人被移送法辦。

北院審理認為，有輕度智能障礙的婦人行為，造成火車進站延誤，但未造成傷亡，且她的家庭支援系統差，阿姨、母親、父親都沒有意願或能力照顧她，才居無定所犯案，曾從事環保清潔工作的婦人，雖罔顧公眾往來交通安全，但犯後坦承犯行，有悔悟之心，審酌一切情狀，若判最低3年刑度還是太重，引刑法59條情堪憫恕規定減刑為2年。

(中時 )