台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨今天舉行創黨大會，前鴻海董事長郭台銘雖未出席，但致贈寫有「台灣安定繁榮是共識，銘記找回良心的初衷」花籃，且與到前立法院長王金平花籃放在一起，被解讀「郭王柯」仍保有合作空間，場祝賀的郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤表示，不曉得他們的安排，不清楚；至於為與郭董區隔，台民黨簡稱改為民眾黨，劉宥彤說，這樣很好，黨是柯文哲創立，名稱及含意跟我們無關。

被問到是否代表郭董出席民眾黨創黨成立大會，劉宥彤表示，她是以個人身分給柯市長及蔡顧問祝福，主要是蔡顧問昨天有打電話邀請，並認為民眾黨理念跟基金會領念很類似可以來看看，所以用個人身分到場祝賀。

郭董致送的花籃被解讀有藏頭詩「台銘」，劉宥彤說，花不是她經手的，至於找回良心這件事是我們跟他說，郭董昨送花前有徵詢柯市長銘言跟政治理念，所以決定把良心放進祝福詞。

此外，外界關注郭董是否會出席周四基金會活動，劉宥彤表示，他還沒有交代，但多半會在活動前一天告知，已經有把邀請函給他，出席機會應該很高，因為很久沒有出來見面，怕人多會失焦，現在還在考慮。

永齡青年平台會是郭董從政下一步嗎？劉宥彤強調，永齡的平台包括農業、醫療等領域，青年平台是過去幾個月很多年輕人邀約希望董事長去演講座談，感受到年輕人對未來前途焦慮，涵蓋的層面很廣，跟政治媒什麼關聯。

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(中時 )