安南醫院家庭醫學科主任蔡忠紘。（安南醫院提供）

小心高溫成為健康殺手！台南一名男大生烈日下打籃球，體溫飆到41.8度，緊急送醫插管治療才保住一命。

安南醫院指出，門診曾遇到男大生烈日下籃球三對三鬥牛，運動數小時後腹痛就醫，經診斷是高溫導致肌肉痙攣，家庭醫學科主任蔡忠紘醫師指出，「中暑」只是熱傷害其中一種，當人暴露在高溫環境下，若無法有效散熱，就會因體液過度流失，造成脫水、電解質失衡、甚至器官衰竭等嚴重後果。

蔡忠紘表示，熱傷害可分四類，其一為熱衰竭，是較輕的熱傷害，主要是由於流汗過多，卻未適時補充液體或電解質，症狀有大量出汗、疲倦、身體軟弱無力、血壓降低，嚴重時可能會失去知覺。只要有類似症狀，必須盡快至陰涼處休息，並適時補充含電解質的水或運動飲料。

熱痙攣則是由於在高熱環境下運動或工作時，因流汗過多，造成體液喪失與電解質失衡，而導致肌肉痙攣的現象。許多年輕人在烈日下打球後小腿抽筋就是屬於這種情形。處理熱痙攣的方式，一樣是盡快到陰涼通風處仰臥休息，補充含電解質的水或運動飲料，並伸展按摩抽筋肌肉。如痙攣劇烈，甚至影響腹壁肌肉應盡快送醫。

熱昏厥常見在炎熱環境中長時間站立，如軍隊訓練或學校朝會時，因皮膚血管擴張幫助散熱，大量血液跑到皮膚等周邊血管，血液會在體內重新分配，導致腦部血流暫時不足，發生暫時性暈厥的現象。處置原則一樣是只要趕緊將患者抬到陰涼通風處仰臥休息，保持呼吸道暢通，很快自己就會醒過來。若持續性的昏厥或生命徵象不穩，則應盡快送醫。

熱中暑是最嚴重的熱傷害。大多是發生熱衰竭時未被及時發現與處理，造成體溫調節中樞代償機制失衡，中心體溫持續上升，皮膚因為無法流汗散熱而乾燙，最後將造成中樞神經異常，出現口齒不清、躁動、昏迷，並引發多重器官衰竭，甚至死亡。處置方法最重要的是需有早期發現，若發生上述3種輕微熱傷害就應盡快治療，才能避免進展成嚴重的熱中暑。

蔡忠紘提醒，平時民眾除了避免在烈日下工作過久、穿著淺色寬鬆衣物，並應保持環境通風，因為悶熱潮溼天氣會讓身體散熱困難，有民眾就因為住在鐵皮屋內，悶熱又密不通風，而發生熱傷害，也應多補充含電解質的水分，若有上述熱傷害的症狀，需提高警覺盡快處置。

蔡醫師也提到，有些藥物如抗組織胺、抑制腸胃蠕動用藥、或是某些抗精神病用藥，會抑制排汗，更易造成熱傷害，有服用的民眾要特別留意；老年族群由於身體代償機能退化，家屬更要提高警覺，避免憾事發生。

(中時 )