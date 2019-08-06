民進黨主席卓榮泰今下午與時代力量黨主席邱顯智會面討論立委選區合作相關事宜；卓榮泰在兩人會面前臉書發文表示，對於一些政策優先順序或實踐方法的差異，不應該是這場關鍵戰役下黨際間合作的障礙，更不應該成為最後親中的國民黨勢力漁翁得利的機會。

卓榮泰強調，他也更期許，未來兩黨的合作並不僅在於總統大選上的表態，而是在國會多數面臨國民黨的強力挑戰下，能有更多選區上的協調。

卓榮泰與邱顯智下午二時會面，會後民進黨也會對外轉述會議內容；兩人會面前卓在臉書發文指出，昨夜看到時代力量邱顯智主席針對兩黨合作，表明他作為時代力量主席，願意支持蔡英文總統連任。無論邱主席是代表個人，還是整個政黨，支持此刻各組總統候選人中唯一能夠守護台灣主權與安全的蔡英文總統，我們除了感謝，還是感謝！

他說，今天下午將與邱主席針對未來大選中的合作，交換意見。希望能有好的結果，讓所有憂心台灣前途的支持者放心。

他指出，昨夜，邱主席也提出幾項政策議題，希望民進黨能夠承諾，來確保彼此價值立場一致。對此，他也想在此誠心的回應邱主席。

他說，邱主席所提到的幾項議題，都是民進黨長期關切的議題，也是竭力在執政過程中努力處理的，然而，作為執政黨，過去一段時間，我們所面對的是從府、院、黨乃至黨團各個委員，以及民間多元和複雜的政治意見如何收攏，有效的整合，並落實到政策執行。

他他相信，時代力量的朋友一定能夠理解和體會，畢竟時代力量與民進黨都不是一言堂，也絕非任何一個人的政治意見就能夠主導全局。

他表示，事實上，民進黨從今年初開始，針對各種政策議題都與許多民間團體搭建起平台，透過黨的平台，連結民間和府院黨團，讓民間的意見有機會能夠進入政策審議過程裡，例如婚姻平權法案正是在這樣的過程裡完成。

他強調，政黨間的合作，甚至是政黨與民間團體的合作，必然都是在差異中尋求共同點。邱主席在意的部分議題，強調的似乎是黨與黨之間的不同。但事實上，民進黨也有許多相同的地方。從守護台灣主權與安全的立場，到能源轉型，甚至是婚姻平權，其實雙方還有很多相同的理念。

他表示，相信邱主席一定明白，就算民進黨在執政過程中未能做到時力理想中的一百分，但總也是因為民進黨的執政，開啟的許多改革的開端，從年金改革、轉型正義、能轉轉型、乃至婚姻平權。這些種種，在一個國民黨多數的國會恐怕都將化為泡影。

他強調，民進黨是願意與社會各界合作，團結守護台灣的政黨。「我誠摯期盼今天下午，我們能就部分選區的衝突矛盾展開協調」。

(中時 )