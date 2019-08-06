28歲馬姓男子到中壢一間健身房運動，見烤箱室有名男子裸男躺臥小憩，竟一時「性」起，以口含住對方下體，被害人驚醒報警究辦，馬男辯稱見對方勃起便伸手撫摸，認為對方也有意思才張嘴，但被害人指證歷歷，桃園地檢署依乘機性交罪嫌將他起訴。

檢警調查，身材壯碩的馬男和被害男子都是中壢一間健身房的會員，今年4月5日11點多，馬男進入更衣室內的烤箱室，發現有名裸男在裡頭躺臥睡覺，馬男見狀一時「性」起，先以手從對方腳底一路往上撫摸到重要部位，隨即張口含住對方下體，還不斷上下抽動。

睡夢中的男子覺得怪異驚醒，馬男見狀連忙快步離開烤箱室，被害男子不甘受辱，通報健身房員工，緊急在馬男逃離健身房前攔下，通知警方到場處理。

馬男坦承口交，卻辯稱對方沒有睡著，是先看到對方勃起，他伸手觸摸，對方不但沒拒絕還伸手和他互動，他認為對方也有意思才繼續，強調對方還有摸他的頭，完事後對方起身，兩人還有對看，他才離開。

但檢方調閱監視器，發現和馬男所述不符，加上被害人指證歷歷，桃檢依乘機性交罪嫌將他起訴。

(中時 )