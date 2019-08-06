採用簡明易懂的記分板，讓孩童更有參與感。（圖／龍華電視提供）

中華電信MOD 104頻道「龍華動畫台」，致力成為專門、豐富且精選各國優良卡通的兒童頻道。《桌遊新樂園》是台灣第一個從兒童角度製作的桌遊電視節目，也是「龍華動畫台」首部自製的兒童節目，將於8/10起每週六下午5點全台首播。

「龍華動畫台」從企劃初期的桌遊挑選及節目架構，就不斷找小朋友一起試玩與討論呈現方式，希望以國小生能夠理解且覺得有趣的角度切入，來介紹各款不同功能的國內外經典桌遊。

桌遊的款式不斷推陳出新，琳瑯滿目令人眼花撩亂，家長們若沒有太多時間研究接觸，可能會選擇困難，而且不容易看懂遊戲說明書。此時很適合跟孩子一同觀賞《桌遊新樂園》，挑出一款親子間都感興趣的桌遊，利用閒暇時間全家同樂、相互交流。

桌遊開箱文並不稀奇，但網路上大多採用簡易隨性的方式錄製，不見得適合國小學童，《桌遊新樂園》透過謹慎的企劃過程，依據遊戲的特性，出動4~9支攝影機，從不同角度捕捉各款遊戲的趣味精髓。

《桌遊新樂園》將於8/10起每週六下午5點，在中華電信MOD 104頻道「龍華動畫台」播出之外，還可以在其他新媒體平台收看：歡樂看Fain TV、Hami Video、KKTV、LINE TV、LiTV、四季線上影視、Friday、myVideo、bbTV。

(中時電子報)