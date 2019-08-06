台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，創黨大會今天舉行，上午9點多就陸續有支持者簽署入黨意向書，還有高雄柯粉包車到場力挺。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，柯此時此刻組黨就是衝著兩大黨而來，他也認為，當兩大黨各自都走完難看的黨內初選後，柯選擇在八月組黨，不管喜不喜歡，八月都將是柯的Show time。

台北市長柯文哲今天在台大醫院國際會議中心舉行創黨大會，並以台灣民主黨主席身分演講。他表示，不管參與選舉、執政，都當成改變政治文化的社會運動，「組黨，就是扛起改變政治文化的責任」，並強調政治不難，找回良心而已。

游盈隆在臉書指出，柯此時此刻組黨，就是衝著兩大黨而來的。他提及2014年11月28日，九合一選舉的前一天，柯召開一場名為「推倒高牆」記者會，主要訴求是「推倒藍綠對立的高牆」，感動不少人，也因此高票當選。多年後的今天，他不再訴求「推倒藍綠對立的高牆」，他轉而要「超越藍綠」，游認為，未來如果訴求變成「打倒藍綠」，大家也不必感到太意外。

他說柯選擇用「台灣民眾黨」做為黨名，動機與目的應該是深思熟慮過的，但柯大概沒想到以「台灣民眾黨」為名會遭遇蔣渭水後人嗆辣反彈，蔣渭水基金會甚至還正式發聲明反對，以及社會各界的強烈質疑。

游盈隆直言，當台灣政黨政治的新戰國時代來臨的時候，柯文哲沒有缺席。當兩大黨各自都走完難看的黨內初選後，柯文哲選擇在八月組黨，不管喜不喜歡，八月都將是柯文哲的Show time。

游盈隆認為，柯文哲此時此刻組黨，對其個人政治生涯而言是「理智的選擇」。因為對一個想競逐總統大位的無黨籍政治人物，尤其是一個身上仍有「政治素人」印記的人，他目前顯然有五缺：一、沒有政黨奧援；二、沒有中心思想；三、沒有政治結盟；四、沒有競選團隊；五、沒有錢。在「五缺」的條件下去選總統，和兩大黨拚，無異是飛蛾撲火、自找麻煩、自取其辱或自掘墳墓。柯文哲能不能經由組黨，頻密造勢，在短期內解決「五缺」問題，游認為是一個極為嚴峻的考驗，甚至是一個不可能的任務。

(中時電子報)