◎小英談一芳 水果茶加政治味不好

香港反送中持續延燒，台灣手搖飲店「一芳水果茶」被捲入「一國兩制」的紛爭。總統蔡英文今天受訪表示，「水果茶我們當然希望天然的最好，加了政治味就不好。」

◎「一芳」兩制?他籲執行長出面說明

冷飲連鎖店「一芳」在官方微博發文支持一國兩制、譴責香港罷工，立法院副院長蔡其昌今天表示，一芳的執行長柯梓凱不是什麼藍綠人士，但捅這個婁子讓他難以想像，台灣消費者也無法接受，總公司應出面道歉並說明緣由，除非不要台灣市場了。

◎堅不道歉貪汙說 柯P:高不高興隨你

台灣民眾黨會員大會今登場，台北市長柯文哲從昨天開始就將槍口對準小英，直指「她旁邊的人都貪汙」，柯今天砲火依舊未停歇，再度提及慶富案、兆豐案及私菸案，怒嗆「民進黨有比國民黨清廉嗎？」媒體詢問是否要為昨天的貪汙說道歉，柯稱，只是用字不精確，「我柯文哲講話就是這樣，高興不高興隨便你」。

◎今年最強颱利奇馬 恐變西北颱

據各國最新預測顯示，路徑逐漸趨於一致，利奇馬有機率成為第1個侵台颱風。氣象局表示，周三(7日) 北部、東半部受颱風外圍雲系影響有大雨，周四至周六(8日至10日) 影響最劇，北部、東北部慎防強風豪雨，全台高溫下降，北台灣、宜蘭風雨最強。若颱風路徑往北修沒登陸，不排除變成威脅最大的「西北颱」。

◎力挺台灣民眾黨 高雄柯粉包車北上

台灣民眾黨今於台大醫院國際會議廳今舉辦會員大會，上午9點多就陸續有支持者湧進簽署入黨意向書，還有高雄柯粉包車到場力挺，柯粉熱情秀出「老娘要入黨」、「我柯粉我驕傲」等周邊商品，民眾陳小姐說「藍綠都爛透了，柯文哲是台灣僅剩的希望，支持他做任何決定！」

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(中時電子報)