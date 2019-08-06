PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

台北市長柯文哲今日（6）在台大醫院國際會議中心，舉行「台灣民眾黨」創黨大會。首波黨員幹部名單也公布，除歌手謝和弦、學者賴祥蔚外，多為柯身邊幕僚如蔡壁如、「學姊」黃瀞瑩、劉奕霆、柯昱安等人，曾代表「白色力量第一代」參選立委慘敗的前北市觀傳局長陳思宇，也回鍋擔任創黨籌備處發言人。網友直言，鏡頭掃過去似無亮點；有人大抱不平，激動道：「我剛剛看有柯媽媽！」

網友PTT論壇發文《除了藍綠不要的資源回收 柯P黨有亮點嗎？》直言：「鏡頭掃了一下，媒體拍來拍去，就是藍色綠色淘汰的、被人民唾棄的，來到這邊取暖，看看資源回收換個黨名包裝借殼上市，能不能騙到選票？除了藍綠不要的資源回收，柯P黨有亮點嗎？有甚麼令人眼睛一亮的人物嗎？怎麼整個畫面有點慘。」

文章一出，引發熱烈迴響。有人大抱不平，激動回道：「我剛剛看有柯媽媽！」

其他網友則紛紛回應：「有柯神一人就夠了」、「那就沒救了！就是親民黨第二！只靠一人沒用的」、「大當家——柯媽，二當家——柯神，三當家——壁如」、「柯屁黨允許雙重黨籍沒意義，自嗨而已，藍綠兩大黨又不允許」、「藍綠當紅的，會有人想要加入資源回收黨？」「從上到下都是這種貨色，這些人要超越藍綠？」

(中時電子報)