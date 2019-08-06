據媒體報導，資深媒體人趙少康因為不滿電視台要求選邊站，主動請辭，但遭強力慰留，趙才勉為其難留下。對此，趙少康表示，事情沒有到這麼嚴重地步，只是希望他的節目可以做到各方平衡的報導。

據《鏡周刊》報導，宏達電董事長王雪紅丈夫陳文琦接下TVBS董事長後，本鮮少管理經營，但在去年九合一大選時，傳出陳相當關心電視台的運作，尤其特別關注政治動向。7月國民黨初選，據聞當時T台就出現挺郭或挺韓之爭，但王雪紅夫婦始終對郭忌憚，即使郭台銘重金下廣告，王雪紅夫婦都拒之千里之外，甚至要求旗下的「少康戰情室」也要選邊站，還干涉上節目的來賓名單，這讓主持人趙少康心生不滿，主動請辭。不過，最後陳文琦強力慰留，希望趙能以大局為重，趙才勉為其難留下來。

而趙少康在接受《鏡周刊》訪問時表示，事情沒有到請辭的地步，他只是向節目部反應，希望節目能做到各方平衡。

(中時電子報)