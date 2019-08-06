台北市長柯文哲選在6日生日這天籌組台灣民眾黨，高雄市長韓國瑜表達祝福，並請人送了盆花前往台北市府祝賀；有趣的是，韓送花附的賀卡上寫著「生日快樂」，並未提及台灣民眾黨，韓國瑜稍早透過幕僚表示「一切盡在不言中」。

6日是柯文哲60歲生日，選在今天舉行「台灣民眾黨」成立大會別具意義，韓國瑜特別送了1盆蝴蝶蘭祝賀，據了解，中午已送至台北市政府。

盆花附帶的賀卡署名「高雄市市長韓國瑜」，但內容卻是「祝柯市長文哲生日快樂」，完全未提「台灣民眾黨」成立大會，引發外界討論。

韓國瑜透過幕僚表示，6日是柯市長的生日，當然也是民眾黨的生日，「特別祝賀生日快樂，其他盡在不言中」。

韓國瑜今日上午接受媒體聯訪，談到柯P組黨時再度表達祝福，認為柯文哲成立民眾黨，可為台灣民主政治增加新動能、新元素，若能把他的理念理想闡述得更清楚，並且劍及履及去實現，對台灣民主發展一定是好事。

韓國瑜強調，希望更多優質有理念的人投入台灣民主政治，事實上，這3年多，有心人認真一點看，台灣民主政治真的倒退得一塌糊塗，蔡英文總統執政3年，台灣民主政治倒退30年，發生太多不公不義的事情。

韓國瑜稱讚柯P願意投入創立新政黨，希望能讓台灣民主政治走向更好、更真、更善、更美的境界。

(中時 )