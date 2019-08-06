台灣民眾黨今開創黨大會，推選出柯文哲擔任首任黨主席。柯文哲演講時指出藍綠意識形態引發政黨惡鬥，造成內耗、空轉等國家發展困境。柯文哲強調，他的台灣價值，就是台灣整體利益、人民最大福祉，這是他的中心思想。

至於如何布局2020立委選舉?柯文哲他僅說政黨倉促成立，今天只是開始，未來到大選之前再一樣樣處理。

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(中時電子報)