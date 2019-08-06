大政治大爆卦-無色覺醒》民眾原子彈 柯主席對民進黨開戰？ 14:122019/08/06 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣民眾黨今開創黨大會，推選出柯文哲擔任首任黨主席。柯文哲演講時指出藍綠意識形態引發政黨惡鬥，造成內耗、空轉等國家發展困境。柯文哲強調，他的台灣價值，就是台灣整體利益、人民最大福祉，這是他的中心思想。 至於如何布局2020立委選舉?柯文哲他僅說政黨倉促成立，今天只是開始，未來到大選之前再一樣樣處理。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #柯文哲 也許您會感興趣 推薦閱讀 有人要鬧場 柯創黨大會恐變拋棄大會 00:032019/08/02 政治 柯文哲組黨 董智森笑稱逢鬼門開 00:082019/08/02 政治 首度鬆口挺郭！柯P「毫不猶豫」支持郭台銘 22:482019/08/02 政治 阿北身兼三職 國民黨議會黨團磨刀霍霍 04:102019/08/03 政治要聞 做一任下一任換你！柯：聽聽就好 10:172019/08/04 政治 柯文哲組黨的真正原因 04:102019/08/05 時論廣場 柯文哲到板橋 葉元之：看出有實力還是虛胖 14:122019/08/05 政治 蔡身邊人都貪污？林鶴明稱柯應向他們道歉！ 15:322019/08/05 政治 台灣民眾黨辦創黨大會 高雄柯粉包車北上力挺 11:022019/08/06 政治 直播》正式組台灣民眾黨 柯P：扛起改變政治文化責任 12:342019/08/06 政治 政治熱門新聞 批柯打臉到蘇貞昌？蔡這番話恐成最佳金句 - 政治 農舍事件王浩宇揚言提告洩漏個資 詹江村回嗆 - 政治 震撼彈！傳趙少康請辭戰情室？ - 政治 台灣民眾黨 創黨幹部名單曝光 - 政治 柯P黨真成回收黨？網：亮點是她 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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