香草CP發文。（圖／翻攝自草莓姐姐-簡皎竹臉書）

幼幼台超人氣偶像香蕉哥哥（本名林掄元）去年3月宣布迎娶小11歲草莓姊姊（本名簡皎竹），「香草CP」結婚一年多，今(6日)傳出好消息，香蕉哥哥稍早在臉書PO出超音波照片，宣布太太懷孕，開心說在父親節前夕「有個小小的驚喜偷偷溜進我們的生命裡」，期待未來和小寶貝見面，但還沒取好小名，引來粉絲留言祝福。

香蕉哥哥和草莓姐姐去年宣布閃婚，成為YOYO家族第1對哥哥姊姊「聯姻」的夫妻檔，兩人瞞著眾人低調交往3年多，當婚事第一時間公開時，令許多人都十分吃驚，以「葡萄姊姊」出道的女星米可白在臉書笑說：「我妝都哭花怎麼去錄影」，而西瓜哥哥則說平時大家都像兄弟姊妹，不會這麼八卦，有了香草CP這對前例後，「現在看看哥哥姊姊感情好的，都會懷疑他們是不是在一起」。

香蕉哥哥今則在臉書宣布升格當爸爸，說：「在父親節的前夕，有感而發的一天，有個小小的驚喜偷偷溜進我們的生命裡，如果可以許一個父親節願望，希望你（妳）平安健康來到這個世界，興奮又期待跟你見面的那一天」，未透露小孩性別，草莓姐姐則轉發笑說：「這怎麼有點浪漫」。

(中時電子報)