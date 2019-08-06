交通部今公告「道路交通安全規則」第93條修正，行經未劃設車道線、行車分向線或分向限制線的道路，速限將從每小時40公里調整為30公里，預計10月1日起上路，超速罰單1200元起跳。

根據修改後的規定，行車速度，依速限標誌或標線之規定，無速限標誌或標線者，行車時速不得超過50公里。但在設有快慢車道分隔線之慢車道，時速不得超過40公里；未劃設車道線、行車分向線或分向限制線之道路，時速不得超過30公里。

交通部表示，有關「未劃設車道線、行車分向線或分向限制線之道路」部分，考量此類道路通常為都市內巷道或區村里道路，路寬較窄且車行速度較慢，依據經濟合作暨發展組織（OECD）研究，行人與車輛發生碰撞時，當速限為50公里時，致死率約為85％；速限為40公里時，致死率約為35％，速限為30公里時，致死率大幅下降至10％。

目前一般道路的超速規定，行車速度超過規定最高時速20公里以內，機車罰1200元、汽車罰1600元；行車速度超過規定最高時速20至40公里，機車罰1400、汽車罰1800；行車速度超過規定最高時速40至60公里，機車罰1600、汽車罰2000。行車速度超過規定最高時速逾100公里，機車、汽車一律罰2萬4000元。

(中時 )