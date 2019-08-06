依據氣象局預報資料，利奇馬颱風逐漸接近台灣，預計於8日（周四）至10日（周六）對台灣影響最劇，倘若颱風路徑不變，曾文水庫、牡丹水庫預定於7日中午開始進行調節性放水及排砂準備作業，以增加水庫蓄洪空間。

由於曾文水庫6日蓄水率已達約86％，如累積降雨量達200毫米即滿庫，另牡丹水庫蓄水率約71％，如累積降雨量達180毫米也會滿庫。

目前曾文水庫於每日15時至次日9時放水每秒60立方公尺，牡丹水庫進行放水每秒3.4立方公尺，且持續放水中，若颱風路徑不變，兩水庫7日中午將開始進行調節性放水及排砂準備作業，必要時會加大放流量。

南水局局長連上堯表示，時值颱風季節，民眾可由南水局全球資訊網(www.wrasb.gov.tw＼index.aspx)查詢所轄堰壩水情資料，也可由水利署防災資訊服務網(fhy.wra.gov.tw.)查詢水庫放水資訊。

南水局也呼籲民眾，隨時注意水庫調節性放水或洩洪訊息，另水庫放水時，也會透過「細胞廣播服務」（CBS）發送放水訊息至水庫下游河川兩岸民眾的手機，提醒民眾遠離河床以確保安全。

(中時 )