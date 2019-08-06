台北市長柯文哲今天舉行創黨大會，台灣民意基金會董事長游盈隆臉書發提出柯文哲的「五缺」，在「五缺」的條件下，去選總統，和兩大黨拚，無異是飛蛾撲火、自找麻煩、自取其辱或自掘墳墓。

所為何來？游說不言而喻，就是衝著兩大黨而來的。未來如果訴求變成「打倒藍綠」，大家也不必感到太意外。

他說，客觀地講，柯文哲此時此刻組黨，對其個人政治生涯而言是「理智的選擇」。為什麼？因為對一個想競逐總統大位的無黨籍政治人物，尤其是一個身上仍有「政治素人」印記的人，他目前顯然有五缺：一、沒有政黨奧援；二、沒有中心思想；三、沒有政治結盟；四、沒有競選團隊；五、沒有錢。在「五缺」的條件下，去選總統，和兩大黨拚，無異是飛蛾撲火、自找麻煩、自取其辱或自掘墳墓。

他說，柯文哲今天正式組黨。七月下旬，當柯組黨風聲傳出的時候，驚動了台灣政壇，因為這位無黨籍首都市長此時此刻組黨，所為何來？不言而喻，就是衝著兩大黨而來的。

他指出，2014年11月28日，九合一選舉的前一天，柯文哲召開一場名為「推倒高牆」記者會，主要訴求其實是「推倒藍綠對立的高牆」，成功造勢，感動了不少人，也讓他高票當選。多年後的今天，他不再訴求「推倒藍綠對立的高牆」，他轉而要「超越藍綠」，未來如果訴求變成「打倒藍綠」，大家也不必感到太意外。

他說，柯文哲選擇用「台灣民眾黨」做為黨名，動機與目的應該是深思熟慮過的。但他大概沒想到以「台灣民眾黨」為名會遭遇蔣渭水後人那麼嗆辣的反彈，蔣渭水基金會甚至還正式發聲明反對，以及社會各界的強烈質疑，一時之間，頗有滿面豆花的尷尬和鬱卒。

他說，但最引人注意的，還是蔡政府的內政部要如何處理這項黨名爭議。看來，內政部不論是同意或不同意，都會引起強烈爭議。因為，以「台灣民眾黨」為名，雖沒有法律的問題，但有被質疑「道德瑕疵」的空間如李筱峰教授所言。本質上，這是個棘手的政治問題。蔡政府投鼠忌器，何時要下定決心和柯文哲決裂？

他說，今年初，柯文哲公開對外提到法國馬克宏模式，他的理解是「馬克宏不組政黨，也照樣選總統，而且贏了」，言下之意是他不必組黨也能選總統。但他這番理解至少有兩個錯。第一，馬克宏選總統時是有組政黨的，黨名叫「前進」（March）；總統選上後，接下來，國會大選時他將黨改名為「共和國前進」；第二，法國總統和國會是分開選，不像台灣是二合一。如今，柯不再提馬克宏模式，積極組黨，從某個角度講，也算是個人政治知識的成長。

他指出，當然，柯文哲能不能經由組黨，頻密造勢，在短期內解決「五缺」問題，是一個極為嚴峻的考驗，是一個不可能的任務，也是通往總統大位的必經之路。但，偉大政治家或政治巨人的養成可以速成嗎？

他說，無論如何，當台灣政黨政治的新戰國時代來臨的時候，柯文哲沒有缺席。而當兩大黨各自都走完難看的黨內初選後，柯文哲選擇在八月組黨，不管你喜歡或不喜歡，八月都將是柯文哲的Show time。

他表示，柯文哲組黨，對他個人或對台灣社會而言，是福？是禍？恐怕只能各自解讀了。

(中時 )