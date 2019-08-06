音地大帝姚介祥在民眾黨創黨大會場外丟棄柯文哲商品，號召網友反柯。(實習記者徐湘芸攝)

音地大帝姚介祥在民眾黨創黨大會場外丟棄柯文哲商品，號召網友反柯。(實習記者徐湘芸攝)

台北市長柯文哲今日舉辦創黨大會，網紅音地大帝姚介祥在網路發起「柯文哲周邊拋棄大會」號召前柯粉一起丟棄柯P的周邊商品。柯粉也不甘示弱回應「你丟！我撿！找回良心送愛心！」但姚介祥開始扔東西時，柯粉多待在場內，未及時撿拾柯商品，護柯破功。

姚介祥日前在臉書發起「柯文哲周邊拋棄大會」要在台灣民眾黨的創黨大會場外同步抗爭，而姚丟棄商品時，正逢柯文哲致詞，為此，說好要「你丟我撿」的柯粉，因待在大會場內並未即時現身，據姚介祥的說法，僅看到一名女性柯粉。

此次活動共有八千多名網友響應，要一起拋棄過去的柯文哲，至今早有近千人表示要參與，但僅10餘位網友到場反柯。現場共獲得T恤、旗子、競選背心和柯P的兩本書籍等商品，姚介祥表示稍晚會將這些周邊商品丟棄以表對柯的失望。

姚介祥說，現在的柯文哲已經和2014不同，完全換一個人，他表示原本希望柯當好市長，但現今柯不僅針對總統蔡英文，國際觀水準也不夠，更對中國展現友好，他認為這也是許多柯粉為何轉柯黑的原因。

(工商 )