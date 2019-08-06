近年大陸愈來愈注重「素質教育」，假期作業也令人眼前一亮。有國小老師要求學生在假期中和父母學作飯，從買菜、洗菜到做飯都要參與；還有國小教師在大陸十一長假前發給每位學生一顆生雞蛋，要求學生保存一周，不能讓蛋壞掉，保存的過程要用日記寫下來，假期後再檢查。

不管是大陸或是台灣，如今的暑假對學生而言，不是上各種補習班、安親班，就是參加昂貴的夏令營、遊學營。不過重慶巴蜀小學教師田冰冰卻給學生出過一道假期作業：和家長學炒菜，完成買菜、洗菜到做菜的全部工作。田冰冰說，做飯看似普通，但希望讓學生瞭解做飯的辛苦，並學著自食其力，也許比正常的作業更適合。

四川省達州市通川區第七小學語文老師岳曉琴，絞盡腦汁培養學生們寫日記的習慣。某次假期之前她發給每位學生一顆生雞蛋，要求學生保護這顆蛋一個禮拜，過程用日記寫下來。一周之後，她收到學生花樣百出的日記，完成度都很高，其中有一篇日記題目是《雞蛋歷險記》，讀起來非常有意思，是她事先沒想到的收穫。

上海紐約大學校長俞立中也曾在「中國好作業」出了一道作業「『可持續發展』從我做起」，結果上海外國語大學附屬學校學生王昀晨設計了一款帶有指示燈的傘，讓雨天願意分享傘的人可以亮燈給其他人知道，不但打破人際冷漠感，還善盡社會資源，實現可持續發展。

(旺報 )