苗栗縣67歲李姓婦人每周到竹南診所洗腎，近日因天氣炎熱猛吃西瓜，導致水分無法順利排出而手腳嚴重水腫，竹南診所提醒，腎臟病人食用含水量高的食物前，應先諮詢醫生否則恐引發肺積水甚至呼吸衰竭。

李姓婦人固定每周到竹南診所洗腎，但近日被醫生發現四肢水腫嚴重，且體重突然增加5公斤，詢問下才知道李姓婦人因天氣炎熱，吃太多西瓜造成。竹南診所腎臟內科醫師陳孟財表示，炎炎夏日冰涼汽水、刨冰以及西瓜都是消暑良方，但對腎臟病患來說卻是相當危險的行為。

陳孟財表示，腎臟功能變差，尿液量會慢慢減少，因此若喝大量的水或吃含水量的水果，會造成體內水分慢慢累積，出現水腫的情形，嚴重的話還會導致肺部積水、呼吸急促、血氧濃度下降、甚至呼吸衰竭等緊急狀況。他建議腎臟病患每天的飲水量，應是整天尿量再加400至500ml，夏天則可增加到600至700ml。

另外，腎臟病會影響體內電解質的調節，因此腎臟病患在飲食上需掌握低鉀、少磷、低鈉原則。陳孟財提醒，楊桃的神經毒素需透過腎臟排出，腎功能將在體內累積毒素而中毒，呼籲腎臟病患「千萬不能吃」，且在吃含水量高的食物前，應先向醫師諮詢份量，才不致為滿足口腹之慾，而影響自身健康。

(中時 )