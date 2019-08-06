婷婷（化名）在蘆竹一間高爾夫球場附設咖啡廳工作，去年底和同事聚餐後不勝酒力，婷婷的男友送她回咖啡廳休息後先離去，侯姓董事長祕書經過發現她昏睡，竟趁四下無人性侵婷婷，直到她男友返回撞見，婷婷才逃離魔爪，侯男被依乘機性交罪嫌起訴。

婷婷去年11月18日下午和同事聚餐，飲宴間幾杯黃湯下肚，婷婷不勝酒力，楊姓男友16點多載她返回工作的高球場咖啡廳休息後先行離開。

近1小時後，64歲的侯姓球場董事長祕書行經，發現婷婷趴在桌上休息，竟心生歹念，趁婷婷無法抗拒，強壓婷婷幫他口交，又拔光她的衣褲，以手指性侵得逞。

楊姓男友快18點時返回咖啡廳，驚見侯男褲子拉鍊沒拉，女友在旁哭泣、內褲被脫至大腿，氣得帶女友去驗傷報警提告。

楊男證稱女友當時癱軟無力，侯男被發現時不斷跟他道歉。監視器也拍下侯男強壓婷婷的背部和頭部等性侵狀況，婷婷事後也被診斷出有急性憂鬱和創傷後壓力症候群，桃檢依乘機性交罪嫌起訴侯男。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時 )