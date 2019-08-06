立委劉建國（右）邀第五河川局長張庭華會勘雲林縣斗南石牛溪等造成淹水的防汛設施。（許素惠攝）

雲林縣斗南鎮石牛溪、大湖口溪等氾濫，造成中下游村落水災，尤其2017年6月1日的大雨，連從未淹水的斗南興南、林子等里都一片汪洋，立委劉建國與第五河川局長張庭華等會勘後，決定將在1個月內先完成清淤及長期整治方案。

雲林縣議員張庭綺、斗南鎮代表會主席陳麗蘭、代表林兆騰、大埤鄉民代表許基德等紛紛接到居民陳情，劉建國邀集張庭華等官員會勘。

劉建國指出，居民對於前年0601豪雨淹水事件迄今仍心有餘悸，事後檢討發現，相關堤防都有完善設置，但多次大雨導致溢堤的主因就是沒有落實清疏工作，如果清淤做得好，就能減少水患。

張庭華承諾會在1個月內完成大湖口溪、石牛溪中下游清淤工作，以及擬定長期整治方案，而崙子溪他里霧埤上游左岸改善案，竹欉阻水部分先行清理，崩塌部分擬以混凝土塊修復，確保農民及附近居民不在飽受淹水之苦。

張庭華進一步說明，針對石龜溪橋仔頭堤段防災減災工程，第二期已核定經費9500萬元，預定年底發包，明年預定延續辦理用地取得先期作業。

(中時 )