雲林縣斗南鎮石牛溪、大湖口溪等氾濫，造成中下游村落水災，尤其2017年6月1日的大雨，連從未淹水的斗南興南、林子等里都一片汪洋，立委劉建國與第五河川局長張庭華等會勘後，決定將在1個月內先完成清淤及長期整治方案。
雲林縣議員張庭綺、斗南鎮代表會主席陳麗蘭、代表林兆騰、大埤鄉民代表許基德等紛紛接到居民陳情，劉建國邀集張庭華等官員會勘。
劉建國指出，居民對於前年0601豪雨淹水事件迄今仍心有餘悸，事後檢討發現，相關堤防都有完善設置，但多次大雨導致溢堤的主因就是沒有落實清疏工作，如果清淤做得好，就能減少水患。
張庭華承諾會在1個月內完成大湖口溪、石牛溪中下游清淤工作，以及擬定長期整治方案，而崙子溪他里霧埤上游左岸改善案，竹欉阻水部分先行清理，崩塌部分擬以混凝土塊修復，確保農民及附近居民不在飽受淹水之苦。
張庭華進一步說明，針對石龜溪橋仔頭堤段防災減災工程，第二期已核定經費9500萬元，預定年底發包，明年預定延續辦理用地取得先期作業。
(中時 )
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