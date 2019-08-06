中國日前允許人民幣匯率「跌至7元以下」也停止採購美國農產品，隨著美國總統川普準備對更多中國商品加徵關稅，以及美國財政部正式將中國列為貨幣操縱國，分析師警告，中國的報復措施會很嚴重。專家表示，兩國達成貿易協議已無望，全球經濟即將面臨更險峻的衰退危險。

分析師認為，人民幣破7元關口是中國發出的警訊，表明他們對與川普達成協議失去信心，券商Cowen政策分析師克魯格（Chris Krueger）斷言，中國會有「大規模」報復，以1-10的力度而言，會是11。「中國政府隔夜對新的美國關稅進行報復，是刻意引起川普總統的注意。」「有更多坊間傳言顯示，當局正加強對外企的審查」。「我們預期白宮會做出快速反應，貿易緊張局勢將因此更快速升級。」

分析師博爾坦斯基(Isaac Boltansky)表示，這是「一個全新的、可能更具波動性的階段」，而且未來情勢普遍被認為不樂觀。

(中時電子報)