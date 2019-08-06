今年公費流感疫苗改採用四價，由於疫苗廠供貨時程因素，疾管署今天宣佈，流感疫苗開打期程延至11月15日，史上最晚，且接種對象採分批接種，分別為11月15日起為國小至高中學生及醫事人員、12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒、明年1月1日起為其他公費對象。專家憂心，流感流行期一般都在12月中旬至12月底出現，開打時間大幅延後，恐將影響防疫，屆時只能看老天臉色，希望疫情不要提早到來 。

疾管署副署長莊人祥表示，疾管署於今年5月已完成600萬劑四價流感疫苗的採購，因世界衛生組織（WHO）流感疫苗選株會議延遲1個月公布北半球疫苗選株決定，造成全球疫苗生產、供貨時程延後，各國皆受影響，為因應疫苗延遲供貨的可能影響，疾管署於今年6月召開衛生福利部傳染病防治諮詢會流感防治組、預防接種組聯席會議，專家建議，今年度公費流感疫苗應由高傳播族群優先接種，分別是學生及醫事人員、65歲以上長者及學齡前幼兒及其他公費對象。

台大小兒部主任黃立民表示，由於流感疫情大多在聖誕節前後出現，過去流感疫苗都是10月1日開打，好讓民眾有一定的時間可以施打完畢及足夠的時間產生抗體，去年因供貨問題流感疫苗開打延至10月15日，今年更晚延到了11月15日，說不擔心疫情是騙人的，以去年為例，因為Ａ流H1N1出現小變異，在11月就開始出現流感疫情，今年流感疫苗晚開打，只能看老天臉色，希望流感疫情不要太早出現。

黃立民指出，因WHO疫苗株較晚公佈造成疫苗供貨延後是可以理解的，但採購疫苗價格跟供貨時程也會有關，國內採購制度都是採最低標，台灣要拿到疫苗的時程就會被排得比較後面，台灣一向很有錢去買飛機及武器，就看政府怎麼去選擇及看待了。

疾管署官員表示，今年600萬劑流感疫苗改為四價後，所需費用將增加7.9億元，總計15億元左右，增加的費用部分，將由疫苗基金支應。

(中時 )