資深媒體人楊月娥，去年母親重感冒加上糖尿病控制不佳，引發多重器官衰竭，做了氣切手術才保住小命，不過稍早在臉書PO出母親跌坐在地上的照片，並感嘆：「不知該拿母親怎麼辦才好」?讓網友看了直喊心酸。

楊月娥表示聽到外傭呼喊時，就知道大事不妥了，接著看見外傭與母親跌坐在地上，外傭為了護住母親的頭，不慎拉傷背和腰，就在老公和小孩齊力將母親推起時，竟見母親在竊笑，讓她感嘆：「這樣很好玩嗎？屢勸不聽，好話說盡，76歲的身體裡到底裝幾歲的您」？直言母親生氣時不理人，開心時抓弄人，伸腿絆倒人會偷笑、伸手捏人還大笑，張口咬人樂不可支，讓她撂下狠話：「老人孩子性也要有個限度吧」。

楊月娥臉書全文。(圖/楊月娥臉書)

而母親難以捉摸的行徑，似乎讓楊月娥心力憔悴，吐露心聲：「究竟有幾人能承受，一再一再被測試底線，親近的人總是被傷得最深，這一世母女情緣能否圓滿一點」，這讓網友紛紛留言打氣，要楊月娥好好保重身體，才能有力氣照顧母親。

(中時電子報)