江家餛飩的鮮蝦大餛飩，每顆都包有1隻草蝦，搭配梅花絞肉。（陳淑芬攝）

江家餛飩的鮮蝦大餛飩，每顆都包有1隻草蝦，搭配梅花絞肉。（陳淑芬攝）

「哇！一顆餛飩包有1隻大草蝦」富子江家餛飩的鮮蝦餛飩很大器，飽滿的餡料是鮮嫩蝦肉搭配梅花絞肉，大口咬下滿滿鮮甜滋味。老闆江嘉富說，父親江洋一以知名魚丸攤老師傅的好手藝，研發大餛飩在第一廣場設攤，他18歲顧攤到已花甲之年，堅持傳承這份老滋味。

江嘉富說，父親早年在中市知名丸文魚丸老攤當師傅約有30、40年之久，約30年前在第一廣場設「江家餛飩」攤賣大餛飩、麵類及抄手等小吃，尤其，鮮蝦大餛飩更是打出名號。老師傅用料毫不手軟，一口咬下可以吃到Q甜的大草蝦肉及溫體梅花豬肉絞肉餡，每顆大餛飩內都包著1隻草蝦，手工包餡，內餡豐湃得讓人驚豔。

1碗鮮蝦大餛飩有5顆飽滿鮮蝦餛飩，搭配柴魚大骨高湯，再加上青菜，撒些胡椒、香油，熱滾滾上桌。江嘉富說，從南部來的優質大草蝦新鮮味美，餛飩皮與合作多年的廠商，厚薄度介於傳統台式餛飩及水餃皮間，吃起來夠味又Q軟。

江嘉富表示，他與姊姊各自在中市開店傳承父親的手藝，他是獨子，自18、19歲就跟著父親顧攤賣餛飩，江家餛飩已經成為很多台中人的共同回憶，父親至今也常到店裡來「督軍」，他在老店名「江家餛飩」前，加上「富子」兩字，希望堅持這古老口味「不能走鐘」，傳承美味。

●江家餛飩美食資訊：

地址：台中市健行路1004號

電話：04-23283658

營業時間： 10：00～14：30；16：00～20：30

周日、六：10：00～20：30

價格：100元／碗

(中時 )