新竹市政府將於17日至28日的周三到周日舉辦16梯次「HIPPO HOUSE─夏日搶先遊」活動。（陳育賢攝）

新竹市政府將於17日至28日舉辦「HIPPO HOUSE─夏日搶先遊」活動，市長林智堅今天特別帶著小朋友與河馬樂樂視訊。（陳育賢攝）

新竹市政府將於17日至28日舉辦「HIPPO HOUSE─夏日搶先遊」活動，市長林智堅今天特別帶著小朋友與河馬樂樂視訊。（陳育賢攝）

(陳育賢 攝)

陳育賢／竹市報導

為歡慶河馬樂樂回家入新居，同時搶先體驗全新的新竹市動物園，新竹市政府將於17日至28日的周三到周日舉辦16梯次「HIPPO HOUSE─夏日搶先遊」活動，但6日中午開始受理網絡報名，不到1小時960個名額即被秒殺，想參觀動物園的朋友只能等到年底正式開幕了。

新竹市動物園改造計畫已近完工階段，全新的動物園可望在年底完工開幕，而動物園的明星動物河馬「樂樂」，近日搶先入住新居，園方為歡慶樂樂回到家園，將於8月17日至28日的周三至周日，連續在上、下午各推出1場次60位遊客、共計16個梯次960個名額的「河馬樂樂入新厝HIPPO HOUSE─新竹市立動物園夏日搶先遊」活動。

不過，因活動太受歡迎，今天中午12點開放臉書網路報名，不到5分鐘即有多個梯次名額被秒殺，不到30分鐘960個名額全數額滿，主辦單位表示，若有人退票，才會再釋出剩餘入場券，並歡迎民眾在年底完工正式開幕啟用後，再來同歡。

市長林智堅表示，新竹市立動物園創立於1936年，是全台原址現存最久且唯一位在市中心的動物園，它陪伴了3、4個世代的新竹人成長，市府為了替大家找回共同記憶，市府啟動「動物園再生計畫」，並於2017年7月31日開工。

林智堅說，近來大家常常問他動物園何時開放，為回應市民的期待，在河馬樂樂新家完工的暑假，特別安排為期兩周的環境教育策展活動，讓大小朋友們搶先看最喜歡的河馬樂樂新家，並了解動物園的設計理念。

今天上午的記者會中，林智堅特別帶著小朋友們一起與樂樂及負責照顧樂樂30年的河馬爸爸陳宏業視訊，樂樂也配合的露出可愛的大頭，跟位在市府大廳現場的來賓打招呼，現場氣氛相當歡樂。

園長楊家民表示，此次的搶先遊活動推出的環境教育策展共有5站，第1站先到歷史悠久的大象門與噴水池，與家人朋友留下專屬新竹市立動物園的合影紀念；第2站進入河馬樂樂的新家，與久違的樂樂打招呼，並用清洗消毒過的河馬大便DIY河馬草紙紀念品。

第3站到黃魚鴞籠舍與大象綾子故事屋，觀賞黑白老影片的「首映會」；第4站「我們跑到猴子的家」，趁猴子還沒進住前，讓大朋友帶著小朋友進入猴島區體驗動物棲地；第5站到玻工館DIY動物園杯墊，帶著另1個特別的禮物滿載而歸。

(中時 )