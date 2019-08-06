農委會推動「智慧農業」運用衛星圖資進行農業生產調查，但今（6）日有媒體報導，農委會農試所今年5月以千萬預算，透過國內代理商向大陸商用衛星公司購買「高光譜」衛星圖資，恐有國安疑慮。但農委會表示，商業衛星圖資任何人都可以買得到，「不曉得為什麼有國安疑慮？」

過去農試所會利用多光譜衛星影像，進行生產面積、產量調查，但有媒體指出，有別於先前多使用歐美等國的多光譜衛星圖資，農試所今年5月卻公開招標，首度透過國內廠商向大陸購買高光譜衛星圖資，認為可能讓大陸掌握我國糧食狀況，恐有國安疑慮。

農委會副主委陳駿季表示，農試所購買商業衛星圖資，任何人都可以購買，且衛星圖資要經過判釋以後才有價值，但農試所進行判釋後的結果並不會回傳給衛星公司，因此並沒有引起國安的疑慮。

他說，農試所取得衛星圖資是為了瞭解作物分布，供於研究使用，是農業用途，並不是將圖資拿來販售；協助購圖的代理商可能是出於價格衡量，選擇購買大陸圖資，但若衛星圖資有國安疑慮，法國的圖資豈不是也有疑慮？

陳駿季並指出，農委會內部有檢核機制，已對與此相關的衛星通訊管理、國土測繪及政府敏感科技等相關法規進行了解，農試所買衛星圖資是做農業使用，沒有違反相關規定，但因外界有疑慮，怕合約繼續走下去造成困擾，可能延宕研究，故已經雙方合意終止，且因是開口合約，亦沒有違約賠償的問題。

(中時 )