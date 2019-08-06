台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，今（6日）在台大醫院國際會議中心舉行創黨大會，鴻海前董事長郭台銘及立法院前院長王金平皆送花籃致意，且祝賀詞中巧妙藏了2人名字，引發外界聯想。「宅神」朱學恒受到啟發，也做一藏頭詩，除了他自己的名字，更提到一名女子，引發網友熱議。

郭台銘的賀詞為「台灣，安定繁榮是共識；銘記，找回良心的初衷」，用自己的名字獻上藏頭詩；而王金平則是「藏尾詩」，賀詞寫下「台灣團結成金，民心齊建太平」，兩人一藏頭一藏尾，可謂默契十足。。

郭王2人的賀詞也引發「宅神」朱學恒的詩興，他在臉書寫道：「早知道我也去送束滷蛋花，之後還可以拔下來吃」。並作詩一首：

「朱事大吉吃滷蛋

學習不要亂罵人

恒久忍耐待學姐」。

有網友說「第三句是怎麼ㄧ回事？這個我來就好」，朱學恒辯解「是勸告阿北好嗎，我又沒有學姐的line」。還有人說「宅大~~不可以ㄛ~~學姊是大家滴....QQ」、「學恆寫的一手好詩，老婆美眉知道嗎？」

更有網友說「嗯，好曖昧的關係，公開點不是更好嗎？」、「一個不初選，一個初選不甘願，果然藏頭藏尾，藏得了虎頭藏不了虎尾，虎尾再進去一點就虎……（猜）」。

(中時電子報)