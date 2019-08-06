為審議勞工保險及就業保險爭議事項，勞動部依法設置爭議審議救濟制度，民眾可填具勞工（就業）保險爭議事項審議申請書，經由勞保局向勞動部勞工保險爭議審議會提起爭議審議。

據統計，勞保局半內內核定給付約50萬件，108年上半年提起爭議審議的達2018件，其中勞保傷病給付爭議案件有843件、占41.77％最高，其次為失能給付的501件、占24.83％，二者合計爭議案比率約6成5；2018件中，撤銷原核定件數為615件、撤銷比為30.47％。

勞動部勞動法務司副司長傅慧芝表示，勞保爭議審議是訴願的先行程序，如果民眾不服勞保局的行政處分，按就保法與勞保條例可以先提審議，

傅慧芝舉例，平時在果菜市場工作的志宏，透過職業工會參加勞保，後因罹患癌症去世，其女小雲辦理完父親的後事便向勞保局申請勞亡給付。勞保局原本認為，志宏加保後便斷續住院診療，也沒有加保當時及加保後的具體工作事證，因此核定取消志宏的投保資格，不核付其死亡給付。

因此，後來小雲向勞動部申請爭議審議，後經檢附事證中，發現其父親志宏於果菜市場交易農產品的工作紀錄，也有與其他水果攤車的交易證明，決議撤銷原核定。後經勞保局查明後，也重新核定志宏的投保資格，並核付小雲的死亡給付。

傅慧芝呼籲，若民眾對勞保局的核定有爭議，可在收到處分書60天內提起爭議審議以確保自身權益。

(中時 )