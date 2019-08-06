馬麻帶早餐回來，鳶寶幾近瘋狂。（莊哲權攝）

親鳥這次帶回的早餐是棕三趾鶉。（莊哲權攝）

黑翅鳶是捕鼠高手。（莊哲權攝）

牠們都吃這個長大！目擊黑翅鳶3寶的早餐

歐耶！把拔、馬麻又帶老鼠回來了！在嘉義市近郊，1對美麗的猛禽「黑翅鳶」生下3隻鳶寶，親鳥不辭辛勞地抓老鼠回來哺育，3寶羽翼漸豐，但是仍無狩獵能力，每天清晨站在定點等著親鳥回來餵食，還不時揮動翅膀學飛，立志長大後也要成為獵鼠高手。

在嘉義市郊，1對黑翅鳶共築愛巢，在親鳥的殷勤呵護下，3隻幼鳥長得頭好壯壯，即使已經離巢，還都是「媽寶」，每天清晨天剛亮，就在定點枝頭上排排站，等著把拔、馬麻帶早點回來。

由於多數黑翅鳶巢位都又高又遠，這次的點離馬路很近，又幾近平視角，每天都吸引大批鳥友卡位搶拍，記者日前親自走訪，清晨5點就有3、40支大砲（望遠鏡頭）架在現場，等候捕捉難得的生態畫面。

記者現場目擊，親鳥從5點到6點近1個小時內，就抓回8隻老鼠，8點多還帶回1隻棕三趾鶉，鳶寶看到馬麻回來，幾近瘋狂，過程中大部分是大寶先搶到食物，2寶、3寶只能眼巴巴地流口水乾瞪眼，好像在說「可以分一口給我吃嗎？」。

讓人感動的是，3寶都僅守餐桌禮儀，等大寶吃飽，2寶才偷偷地撿一些碎肉、骨頭塞牙縫，這時大寶也會大方分享，而常搶不到食物的3寶最可憐，總是在一旁發出「八豆夭（肚子餓）」的哀鳴。

黑翅鳶原本分布在歐亞大陸，1998年新北市貢寮發現第1筆紀錄，2001年更首次記錄牠們在嘉義鰲鼓繁殖，近幾年族群已開枝散葉擴散到全台各地，成為台灣天空的新住民。

(中時 )