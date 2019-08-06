疾管署今天公佈國內新增1例腸病毒71型併發重症病例，為1位南部7月大男嬰，目前個案已出院。疾管署官員提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，一旦發現幼童有腸病毒重症前兆病徵應儘速送醫，尤其暑假期間孩童如出入人口擁擠的公共場所，返家後或進食前需確實洗手，應做好個人衛生、注意居家環境清潔及通風，以降低感染風險。

疾管署副署長莊人祥表示，這名男嬰於7月中旬發燒就醫，數天後腳及屁股出現紅疹，就醫診斷為腸病毒，其因症狀持續且出現嗜睡、多次驚嚇反應及右手無力等疑似重症前兆，再度就醫並收治住院，經檢驗確認為腸病毒71型感染併發重症，經調查個案曾接觸有腸病毒症狀的幼童，所幸目前個案狀況穩定已出院，另經專家亦研判為急性無力肢體麻痺(AFP)確定病例。

根據疾管署監測資料顯示，上周國內腸病毒門急診就診共計15148人次，較前一周略降2.9％，疫情持續趨緩。近四周社區腸病毒檢出型別以克沙奇A群為多，惟近幾周全國腸病毒71型個案數仍多，今年累計219例腸病毒71型個案，高於2016-2018年同期，以輕症及散發病例為主，另累計25例腸病毒併發重症病例，以感染71型為多，計有18例。

莊人祥提醒，腸病毒71型引起的重症病程變化快速，家中如有孩童感染腸病毒，在感染後的一周內，務必留意其病情變化，如果出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，務必立即送大醫院治療，以免錯失治療黃金期。

(中時 )