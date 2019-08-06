「今日美國報」（USA Today）母公司甘尼特報團（Gannett）今天與對手蓋特豪斯媒體達成合併協議，將打造美國最大報團，盼擴大規模迎接報業不景氣的種種挑戰。

法新社報導，蓋特豪斯媒體（GateHouse Media）的母公司新媒體投資集團（New Media Investment Group）將以價值約14億美元現金加股票方式收購甘尼特，打造出一間擁有263家日報、觸及1.45億顧客的媒體公司。

新媒體投資集團董事長兼執行長利德（Michael Reed）表示，預期這項協議「將改變印刷和數位新聞事業版圖」，有助這些公司加速數位轉型。

合併後的公司將以甘尼特品牌營運，根據協議，前彭博與道瓊公司主管巴斯寇貝克（Paul Bascobert）將擔任執行長，預計年底前完成併購。

由於顧客和廣告商轉向數位平台，報業愈來愈不景氣。皮尤研究中心（Pew Research Center）最近研究顯示，報紙發行量跌至1940年以來新低，就算計入線上讀者也一樣慘。

(中央社)