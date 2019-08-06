有「設計界奧斯卡獎」美稱的德國紅點獎成績揭曉，亞洲大學共10件作品奪下品牌暨傳達設計獎、1件獲產品設計概念獎，其中，許逸芸等5名學生設計「響到你」專輯、游博雅以「同理心」海報呼籲消弭對立，雙雙獲得最佳獎。

提到自己創作的「同理心（Empathy）」海報設計，游博雅說，同理心的主題是包容、接納及消弭仇恨，自己以橘色展現包容的概念，並利用「包」、「納」及「融」的字體結合圖樣呈現出意象，讓觀者能感受到相互擁抱、體諒與伸手接納，藉以看到同理心的力量。

學生周若馨、涂瑞珊及王鼎鈞則創作出「船說」包裝設計，他們說，是以台灣琉球延繩釣魚船為靈感，聯繫琉球的經濟、文化與漁民日常生活，將該地名產麻花的外包裝設計出如同漁船意象、並以熟索固定，奪下產品設計概念獎。

亞大創意設計學院院長李元榮指出，原紅點傳達設計獎今年改名為紅點「品牌暨傳達設計」獎，共有來自世界48國、8697件作品參賽，產品設計概念獎則有4218件作品參賽。視傳系主任鄭建華認為，亞大今年獲獎類別多元化，展現豐碩的教學成果。

(中時 )