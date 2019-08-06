台北市長柯文哲昨天批評總統蔡英文，「妳說沒貪污，但妳身邊的每個人都貪污啊」，柯文哲支持者的臉書專頁「白色之聲」則列出「丁允恭案」；等案件，總統府發言人丁允恭今在臉書強調「已報案」，「對不起喔我有什麼案？什麼鬼？這個我一定吉。」

丁允恭回應媒體詢問則說，「到底什麼是丁允恭案？」用這種影射的方式，夾雜在弊案的指涉之中，這樣汙名化人，實在居心可惡。

(中時 )