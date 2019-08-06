浪漫過七夕心型意象鎖住愛情 台中望高寮與公老坪賞星觀夜景

「七夕」是個美麗浪漫的日子，也是中國的情人節。台中市政府觀光旅遊局於七夕情人節特別企畫，選定台中最具知名的夜景勝地「台中大肚台地望高寮夜景公園」及「豐原公老坪觀景台」設置心型意象，讓中台灣美麗的夜景，見證彼此浪漫的愛情。

觀旅局長林筱淇說，位於台中大肚台地的望高寮夜景公園，擁有地形上的優勢，視野可眺望台中市區夜景，向東展望台中盆地市區天際線，向南眺望大肚溪及對岸的彰化平原，向西遠望台中港，為中市熱門觀賞夜景景點。

豐原區公老坪觀景台，位於丘逢甲公園東側有大小兩平台，海拔約400公尺，地形變化大，可俯瞰豐原區及后里台地等，坐擁一整片美不勝收的美景！是豐原人觀賞夜景約會秘密景點；公老坪除自然景觀外，農場、餐廳、觀光農場等觀光產業豐富，值得安排作深度旅遊景點。

林筱淇說，該局於望高寮夜景公園及公老坪觀景台，各設置2座2.4公尺高、1.6公尺寬的心型意象，除可供遊客取景留念，並可讓情侶們於意象上繫掛愛情鎖，將兩人的愛戀絮語牢牢鎖在台中；望高寮夜景公園暑假期間每晚8點至凌晨2點有警察巡邏，提供民眾安全保障。

8月7日是七夕情人節，林筱淇建議市民朋友，情人節當天與「阿娜達」親自走一趟望高寮或公老坪觀景台，一同掛上愛情鎖，在浪漫的夜景中留下屬於小倆口難忘的回憶。該局臉書粉絲團於情人節當天更有上傳合照抽獎活動，詳情請上「大玩台中-臺中觀光旅遊局」臉書粉絲團。

(中時 )