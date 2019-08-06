台灣民眾黨今天舉行創黨大會，台北市政府顧問蔡壁如下午到內政部遞交申請備案文件章程，對於明年立委選舉，蔡壁如說，民眾黨不排除提名雙重黨籍者。

蔡壁如表示，她希望民眾黨的成立可以很順利，至於今天只有110名黨員，她表示，其實110人一天就爆滿，是因為內政部規定至少要有100人且要有一半人員出席，因此先採取110人。

被問到容許雙重黨籍問，蔡壁如說，民眾黨一開始是柔性政黨，所以容許有雙重黨籍，黨中央有中央評議委員會，會負責幫忙審查入黨，而明年立委提名，她則說，不排除提名的人有雙重黨籍。

媒體好奇，台北市政府局處首長多人是民進黨，是否會要求入黨，蔡壁如說，入黨是個人意願，不會有強迫暗示，這些是個人自由，她並說，現在正要開始處理成立大會問題，將等內政部同意備案後，民眾黨才會召開第一次黨員大會，屆時再來煩惱提名及不分區。

此外，被問到創黨大會是否保留座位給郭台銘的兒子郭守正，蔡壁如也證實的確如此，但後來溝通後郭守正決定不來。

(中時 )