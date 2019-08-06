《堤上白屋》靈感來自陳萬富與太太在海堤上散步的風景，相當浪漫。（陶博館提供）

陳萬富創作大大小小的貓頭鷹，炯炯有神的雙眼，好似眼中只有你的存在。（陶博館提供）

新北市鶯歌陶瓷博物館即日起展出「貓頭鷹與瓷版畫—陳萬富創作個展」。（陶博館提供）

新北市鶯歌陶瓷博物館即日起展出「貓頭鷹與瓷版畫—陳萬富創作個展」。（陶博館提供）

新北市鶯歌陶瓷博物館即日起展出「貓頭鷹與瓷版畫—陳萬富創作個展」，共33組、運用60多種釉藥變化及使用電燒、柴燒、樂燒等的作品，《釉燒小隊》、《釉燒中隊》、《絞胎夥伴》由上百隻貓頭鷹組成，其中眼睛使用獨特的挖空技術，每隻貓頭鷹的眼睛看起來炯炯有神，不管從哪個角度看，都覺得一直盯著人看，模樣迷人可愛，適合情人佳節欣賞。

畢業於台灣師範大學美術學系的陳萬富，擅長水墨畫、書法、油畫，曾任台北市復興高中校長及台北市立社會教育館（今臺北市藝文推廣處）館長，退休後經記者介紹，開始從事陶藝創作，從手拉坯開始自學、到處拜師學習釉藥技術迄今近15年。

陳萬富發現，貓頭鷹是臺灣原住民的守護神，是日本的福、財神，歐美國家則是象徵智慧，近年開始手捏各種大小、造形的貓頭鷹，目前累積超過2000隻，數量驚人。

陶博館表示，本展共展出33組運用60多種釉藥變化及使用電燒、柴燒、樂燒等的作品，《釉燒小隊》、《釉燒中隊》、《絞胎夥伴》由上百隻貓頭鷹組成，其中眼睛使用獨特的挖空技術，獲得經濟部智慧財產局的專利，因此每隻貓頭鷹的眼睛看起來炯炯有神，不管從哪個角度看，都覺得一直盯著人看，好似他們眼中只有你的存在，而且還微歪頭，模樣迷人可愛。

另外，本展也展出24件浮雕式瓷版畫，寫實中帶有抽象風格，展現深厚的繪畫功力，《堤上白屋》是陳萬富在苗栗通霄老家海堤上，與太太散步時所獲得的靈感，作品中有著鄉下的純樸與對家鄉的情感，也間接說明了與另一半的好感情，很適合情人佳節來欣賞。

陶博館長吳秀慈表示，展期至9月8日止，目前除了「貓頭鷹與瓷版畫—陳萬富創作個展」外，3樓特展室也展出「飲食物語—陶瓷器皿與文化的日常」及1樓陽光特展室「蕨˙覺—彭雅美的質與變」，歡迎有興趣的人把握機會前來欣賞，更多的展覽資訊可上陶博館官方網站查詢。

(中時 )