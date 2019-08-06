劇團發文澄清范冰冰、李晨看的是不同場的戲。（圖／翻攝自鼓樓西劇場微博）

范冰冰和李晨交往4年多，不敵去年女方捲入逃稅風波，兩人今年6月底宣布分手，同時卻傳出疑似假分手，但都被當事人否認。最近網上曝光范冰冰和李晨不約而同現身北京保利劇院看戲，又掀起復合疑雲，昨(5日)邀請兩人看戲的劇團發文表示，范冰冰和李晨看的是不同場舞台劇，間接幫兩人澄清假分手傳聞，「與其過度娛樂，不如專心做事」。

前年李晨在范冰冰生日宴上求婚成功，未料去年鬧出崔永元緊咬逃稅風波，傳聞李晨原先在歐洲訂好的古堡婚禮也因此被一延再延，兩人今年中正式宣布分手，隨後網上曾爆范冰冰私下和李晨聚餐，看似關係融洽，但也有眼尖網友指出，李晨之後帶著范冰冰助理所帶來的筆電離開，兩人其實只是在談公事。

近日李晨在微博PO出自己去北京保利劇院看話劇《枕頭人》的照片，同時也流出范冰冰現身該家劇院觀賞同齣話劇照片，質疑復合被抓包。對此，鼓樓西劇場微博昨回應：「李晨，范冰冰是我們邀請過來看戲的眾多嘉賓之一。可以確定的告訴大家范冰冰，李晨分別於8月2號、3號晚上到北京保利劇院觀看《枕頭人》」，澄清兩人看的並非同一場。

鼓樓西劇場微博更說，有時間聊八卦，不如認真做事，看書、看話劇都比說長道短的好，網友則回說：「别cue美女，美女很忙」、「我冰獨自美麗勿造謠」、「李晨在劇組抽時間過來給捧場，就別給他造謠了」、「不捆綁，謝謝」。

(中時電子報)