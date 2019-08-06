瑞三礦業選煤廠修復再利用動工，預計三年完工。（許家寧翻攝）

見證台灣百年礦業發展史的猴硐煤礦博物園區，全台第一座貨用升降電梯就在「瑞三礦業選煤廠」，老廠長以及老礦工們奔走20年，終於被新北市政府登錄為歷史建築，市長侯友宜6日主持選煤場修復工程，預計2022年完工後，讓猴硐黑金風華再現。

瑞芳區猴硐煤礦曾是全台最大、品質最佳的礦場，興建於1920年的選煤場，當時設置台灣第一座貨用的升降機，還有礦工浴室、宿舍，甚至很多相關礦業文物，包括機具、薪資以及班表，礦業沒落後，建物老舊閒置，傾頹荒廢，讓老員工相當痛心，

侯友宜表示，瑞三煤礦在1970年代的產煤量幾乎占全國的一半，在台灣煤礦產業發展上有相當重要的地位，也要感謝瑞三礦業的老廠長以及老礦工們，20多年來全力奔走，市府斥資1億多元進行修復及再利用工程，將台灣礦業文化完整保留下來。

侯友宜說，猴硐不是只有貓村的一個觀光景點，未來選煤場修復工程完工後，藉由銜接瑞芳跟雙溪三貂嶺、三爪子運煤隧道、十三層遺址，逐步恢復台灣東北角整個礦業文化的歷史原貌，透過自行車低碳觀光旅遊，帶動新北市的觀光旅遊。

對於大陸近來限縮陸客來台，侯友宜說，當然希望大陸的觀光旅客還是能夠來，不過觀光旅遊也要自立自強，現階段最重要的是我們自己本身，像是新北市努力把煤業、礦業的文化古蹟恢復，發展旅遊特色，旅客自然就會源源不斷。

(中時 )