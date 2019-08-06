交通部預告修正「道路交通安全規則」第86條，訂定垃圾車及消防車附載隨車作業人員人數規定，垃圾車後方站立隨車人員以1人為限。交通部表示，修改規定是為兼顧環保機關、消防機關作業需要及安全。

清潔員在各地清運垃圾時，為方便作業，通常會有1至2人站在垃圾車後方，方便上下車，作業上有實務需要，但此行為卻違反交通規定。交通部經會同行政院環保署、內政部消防署檢討，今日預告修正道路交通安全規則，訂定垃圾車及消防車附載隨車作業人員人數規定。

根據修改後的規定，環保機關垃圾車附載人員以1人為限。貨車駕駛室以外附載隨車作業人員時，不得行駛高、快速公路，但消防車輛不在此限。

交通部指出，環保署尚難推動定時定點收運垃圾政策，所以需要垃圾清運人員協助民眾，對於車後站人情形，衍生人員墜落的工安意外及遭民眾檢舉交通違規，環保署已有訂定「垃圾車車後站人作業規範暨注意事項」，從保障清運人員作業安全角度，訂定車輛應配備之保護措施及站人時車輛運行速度管理規範，並於桃園市、高雄市等地進行試辦。

交通部也說，為保障貨車附載隨車作業人員乘車安全，檢討修正貨車駕駛室以外附載隨車作業人員時，不得行駛高、快速公路。

但消防機關出勤緊急救災任務時亦有附載隨車作業人員需要，交通部考量消防機關執行勤務之特殊性及其公益性，為利消防機關出勤緊急救災及回防需要，排除消防車附載隨車作業人員時不得行駛高、快速公路規定。

(中時 )