「2019金門國際和平海報獎」金獎南部俊安（日本）的作品。（金門縣文化局提供）

「2019金門國際和平海報獎」吸引20個國家、地區3500多件作品角逐，金獎最後由去年得主蒲思元（台灣）及南部俊安（日本）再次拿下，共同獲得最高榮譽。主辦單位金門縣文化局將在8月22日於國立台北科技大學藝文中心舉辦成果發表會暨頒獎典禮以及台北展開幕式。

各項大獎得主如下：金獎蒲思元、南部俊安 。

銀獎池浩南、傅雪丹、胡華。銅獎林正達、俞雲襄、王鼎鈞、陳正昌。優選吳中昊、李太忠、魏強、黃志遊、湯玥、許煜晴、王永芳。

評審特別獎淺葉克己：肖靖、白金南：張弛、 Henning Wagenbreth：劉永鋒 、吳介銘：廖俞儒 、翁國鈞：林立偉。

縣文化局指出，今年適逢古寧頭戰役70周年，金門國際和平海報獎以「金門=和平」為主題，希望透過圖像翻轉對金門的刻板印象，讓金門成為象徵和平的福地。比賽自5月16日至6月30日受理報名徵件，吸引20個國家、地區的3500多件作品參與角逐。

其中，台灣參件數1659件、中國大陸1813件、香港19件、馬來西亞18件、印尼14件、羅馬尼亞14件、澳門10件、厄瓜多爾8件、日本及泰國14件及紐西南、黎把嫩、加拿大、哥羅比亞、美國、約旦、韓國、有吉納法索、不丹、伊朗共13件作品。

主辦單位邀集國際頂尖評審團，經過初、決選，選出金獎2名10萬元獎金（新台幣）、銀獎3名6萬元獎金、銅獎5名3萬元獎金、優選7名1萬元獎金、評審特別獎5名1萬元獎金、入圍178名也可獲獎狀。

主辦單位分析獲獎名單，中國大陸入圍99件，得獎12 件；台灣入圍78件，得獎8 件；日本入圍3 件，得獎1 件；澳門入圍2件，得獎1 件。其他如馬來西亞入圍3 件，厄瓜多爾入圍3件，羅馬尼亞入圍3 件、印尼入圍3件，伊朗、香港、加拿大、黎巴嫩、泰國、約旦各1件，但都未獲大獎。

縣文化局長許正芳強調，和平是全人類共同追求的目標，金門走過烽火歲月，如今依然屹立於海峽兩岸，在紀念古寧頭戰役70周年的此刻，透過國際和平海報獎的舉辦，也彰顯金門從戰爭走向和平，實踐普世價值的目標。

金、銀、銅得獎者將獲邀於「823炮戰」前夕出席在台北科技大學藝文中心舉辦的成果發表會暨頒獎典禮，以及10月19日金門展覽開幕式。

同時，得獎作品也將在金門、台灣本島巡迴展出，展出期間民眾於「藝起金門」粉絲頁打卡按讚即贈送精美小禮品。相關資訊可上金門縣文化局官網查詢。

(中時 )